هل يتخلى براد بيت عن التمثيل بعد هذا التصريح؟

جهينة نيوز

يمتلك النجم العالمي براد بيت رصيدا كبيرا من أسماء الأفلام الجيدة التي لعب فيها أدوارا صعبة أو أنتجها، وعلى ذلك، ورغم تجاوزه سن الـ 55 فلايزال لديه الكثير من المتابعين والجمهور حول أنحاء العالم.

في عدد مجلة “جي كيو” الشهرية الموجهة للرجال، الصادر في يوليو، أدلى “براد بيت” بتصريح صدم متابعيه قائلا: إنه مع تقدمه في العمر، يكون سعيدا بتمرير المسؤولية إلى ممثلين أصغر سنا، كما أنه في كثير من الأحيان في هذه الأيام أقل ظهورا أمام الكاميرات.

وتابع “بيت”: “الآن أفضل موقعي خلف الكاميرا، على جانب الإنتاج، وأستمتع بذلك كثيراً، وأمثل أدوارا أقل فأقل مع مرور الوقت”، مضيفا: “أعتقد حقا أن التمثيل الآن لعبة الرجال الأصغر سناً بشكل عام، لا لأنه لا توجد أدوار ملائمة للرجال الأكبر سناً، أنا فقط أشعر، أن اللعبة نفسها تتحرك بشكل طبيعي، وسيكون هناك اختيار انتقائي لكل شيء، مكاني لم يعد أمام الكاميرات كلما تقدمت بالعمر”.

لمع نجم “بيت” في عالم هوليوود بدءا من عام 1991، بعد ظهوره كراعي بقر مثير في فيلم “ثيلما ولويز”، وهو الآن صاحب شركة إنتاج الأفلام الأمريكية “بي بلان إنترتينمينت”، وتمكن في السنوات الأخيرة من جمع رصيد مثير للإعجاب وهو وراء الكاميرا كمنتج.