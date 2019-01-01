موسوعة " ويكيبيديا " تسخر من ميسي

الأربعاء, 3 تموز 2019 الساعة 13:02 | رياضة, كرة القدم

موسوعة

جهينة نيوز

علق الحساب الرسمي لموقع ويكيبيديا بأسلوب ساخر على إخفاق ليونيل ميسي في تحقيق إنجازات مع منتخب بلاده بعد خروج الأرجنتين مساء أمس من بطولة ” كوبا أمريكا ” بعد تلقيه هزيمة من منتخب البرازيل بنتيجة ( 2 – 0 )

وتعد هذه البطولة هي البطولة التاسعة التي يخسرها ميسي مع الأرجنتين .وقالت ويكيبيديا في تغريدة : ” كل شئ يتغير في موسوعتنا ماعدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي لم تتغير منذ أكثر من عشرة أعوام ” .

وبعد مرور 6 ساعات على التغريدة تم تداولها على نطاق واسع وسط جدل كبير وقوبلت بالهجوم من متابعي ومحبي ليونيل ميسي ومطالبات بحذفها إلا أن ويكيبيديا لم تتخذ قرارها بشأن ذلك بعد .


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