موسكو: لا توجد مواعيد محددة لقمة روسيا تركيا وإيران بشأن سوريا

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم الأربعاء بأنه لا توجد مواعيد محددة لقمة روسيا تركيا وإيران بشأن سوريا.

وقال فيرشينين للصحفيين: "لا يوجد لدينا مقترحات محددة لكن الدور لتركيا وكلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أفضل بطبيعة الحال، نظرا إلى تطور الوضع".

ووفقا لصحيفة "حريت" التركية فقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الفائت، أن اجتماعا ثلاثيا لقادة روسيا وتركيا وإيران قد يعقد في أوائل تموز.

وصرح فيرشينين على أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء ويبقى الاتفاق على القليل من التفاصيل.

كما وتحدث فيرشينين عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قائلا "نحن على استعداد لتبدأ [اللجنة الدستورية] العمل في أقرب وقت ممكن. من المهم الاتفاق على التفاصيل المتبقية، ونحن بالفعل قريبون".