البرازيل يتأهل لنهائي كوبا أمريكا بعد فوزه على الأرجنتين بثنائية نظيفة

جهينة نيوز

تأهل المنتخب البرازيلي لنهائي كوبا أمريكا نسخة 2019 بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على حساب الأرجنتين 2-0 في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا، ليتأهل "السيليساو" للمباراة النهائية وينتظر الفائز من تشيلي وبيرو.

والتقى الفريقان في نصف نهائي كوبا أمريكا والتي يستضيفها السيليساو، إذ تقدم جابريل جيسوس للبرازيل بهدف في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد تمريرة من داني ألفيس لروبيرتو فيرمينو، والذي مرر بدوره لجيسوس ليسجل هدف التقدم للسيلساو.

كما أضاف فيرمينو الهدف الثاني للسيليساو في شباك التانجو في الدقيقة 71 من تسديدة بعد تمريرة عن طريق جيسوس.

وبهذا الفوز الثمين تخلص منتخب السامبا من شبح استاد "مينيراو" في مدينة بيلو هوريزونتي والذي استضاف المباراة بعد خمسة أعوام من هزيمة الفريق الكارثية أمام نظيره الألماني 1 / 7 في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.