مقتل 40 وإصابة 80 في ضربة جوية على مركز احتجاز للمهاجرين في ليبيا

الأربعاء, 3 تموز 2019 الساعة 10:00 | سياسة, عربي

مقتل 40 وإصابة 80 في ضربة جوية على مركز احتجاز للمهاجرين في ليبيا

جهينة نيوز

قال مسؤول طبي إن ضربة جوية على مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين في إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.

وأظهرت صور نشرها مسؤولون ليبيون مهاجرين أفارقة يتلقون العلاج في مستشفى بعد الضربة، بحسب رويترز.

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤول قوله إن ضربة جوية نفذت في وقت متأخر اليوم الثلاثاء وأصابت مركز احتجاز للمهاجرين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسؤول الذي يعمل في إدارة مكافحة الهجرة غير المشروعة التي تدير المركز إن هناك خسائر في صفوف المهاجرين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات تسلل مهاجرين عبر السواحل الليبية هربا من ويلات الحرب المشتعلة في طرابلس والمناطق القريبة منها.


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