أبراج الأربعاء 3 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٣/ ٧: جريء وصريح ويحب الكلام، قبضته قوية، يرفض النجدة او الهرب، لا يحب الكذب، يسعى للوقوع بالتجارب، كريم ومثابر ويصيب الهدف، يحب سرد النوادر والفكاهات، يستخف بالصعاب والأزمات، عبور جيد، امكانية عقود جديدة وصفقات عمل، استلام مركز ونفوذ عمل، للبعض أمور إدارية او اتصالات، تضارب بحاجات عاطفية، أنشطة اعمال تجارية وعقارات تسير بسهولة، طريق سهل للنجاحات، حب جديد أو سفر جديد، بين الاشهر ٧/ ٨/ ٩/ فرصة للترقي اذا كان الوضع يسمح

الحمل: وظف طاقاتك الذهنية والبناءة لوضع حد للالتباسات، ناقش بوضوح وتظهر مؤشرات المصالحة او التسوية، بادر لتعزيز جو السلام مع عائلتك، تصليحات واخطاء

الثور: تميل للتفاوض والمساومة وتنشط برحلات واتصالات وتتجرأ بالنقاشات، فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة وتقديم امتحانات ومطالبة بحقك، مارس صلاحياتك، نهار نشيط

الجوزاء: تفرح لجواب او نتيجة او انطلاقة جديدة، تطوي صفحة ماضي، تتحمس لاتخاذ قرارات وتقوم بخيارات حاسمة وتتمتع بالثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، نهار يحمل لك توظيف طاقاتك الذهنية والبناءة، امور مالية هدايا، تشعر بالامان والارتياح وتغمرك السعادة

السرطان: تفرح لجواب او نتيجة او لان القمر ببرجك، تطوي صفحة الماضي وتتحمس لاتخاذ قرار، تقوم بخيارات حاسمة، تتمتع بالثقة، ادخال جديد على حياتك، فرصة للتغيير لك

الأسد: يسود الهدوء والملل وتراوح اعمالك مكانها، وتخيب امالك لسبب او لاخر، لا توقع على عقد ولا تحسم امر، فترة فارغة من الحظ فلا تراهن عليها.

العذراء: فترة جيدة تفتح امامك ابواب التعارف والصداقات، تبدو مطمئن البال وتظهر ليونة وتكيف مع المستجدات، يرتفع رصيدك الشعبي لتكسب ثقة الاخرين، معارف جديدة وقديمة، اطلب امنية تتحقق اليوم

الميزان: بانتظارك مشاعر وانفعالات قوية ومواجهة مربكة، لا تترك احدا ينال منك، لا تغامر بوظيفتك واحرص على استقرار مصالحك، تعامل مع غرباء ولهجة غير لهجتك

العقرب: يشجعك القمر بوجوده بالسرطان لتقوم برحلة او تبدأ بحملة ترويج او تتحمس للاجواء وترتفع المعنويات نسبيا، فترة مناسبة للحوار والنقاشات، استقبال زوار وتوديع زوار

القوس: تكثر الضغوطات ووتزامن الواجبات، تشعر بالاضطراب، لا تيأس، لا تؤجل اعمالك للايام المقبلة، فواتير واستحقاقات، فرص للتعاون مع وجوه جديدة، طاقة وقدرات جسدية لتحمل هوايتك الحديدة وتتحمل الأسية

الجدي: بما ان القمر بالسرطان، تجنب الغضب والانفعال، لا تترك مجالا لاستفزازك، احم سمعتك ولا تشوهها، عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة، تحامل على نفسك بسبب بعض التوترات، قد تغامر بموقعك، قم بواجبك بشكل كامل وخاصة على صعيد الشركاء

الدلو: نظم اعمالك جيدا، لا يناسبك التأجيل ولا المماطلة، تعيش فترة حافلة لا تتردد بطلب المساعدة، حاذر من المتاعب الصحية وانتبه لغذائك وصحتك

الحوت: يتغير الوضع لصالحك، تحلى بالليونة والديباوماسية، الاوضاع فيها ليونة لتحمي مصالحك، احبار جيدة تتلقى اشارات ايجابية، سهرة مع الاصدقاء والاحبة، تغيير مكان اقامة او اهتمام بسهرة او لقاء، رحلة وترويج وحظوظ