فنانة سورية تثير غضب السوريين بعد سخريتها من ضحايا العدوان الاسرائيلي

جهينة نيوز:

اثار منشور للفنانة السورية رشا رزق تسخر فيه من ضحايا القصف الاسرائيلي على بلدة صحنايا و الذي راح ضحاياه شهداء من اسرة واحدة بينهم طفل رضيع، عاصفة غضب و إنتقاد من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتبت رشا رزق على صفحتها على فيسبوك حسب وصفها "هل ضحايا القصف الاسرائيلي سوريين ام ايرانيين و اضافت ان الاسماء تشير الى انهم من اصفهان التحتا" ليرد أحد السوريين عليها قائلاً الشهداء هم " راتب بكري باشا و ابنته ايلاف " مضيفاً بأن الشهداء سوريين هجرهم الارهاب من مدينة داريا لتبدأ بعدها عاصفة ردود وصلت الى الشتائم.

و كتب ناشط آخر على صفحتها " الضحايا بشر يا عديمة الاخلاق و الانسانية (شمتانة) شوفي التعليقات الجماعة نازحين و ليس لهم في هذه الحرب ناقة ولا جمل".

فيما شنت صفحات سورية هجوم عنيف على الفنانة رشا رزق و من بين ما كتبه الناشطون " بين الشهداء رضيع يا مغنية الاطفال".

و يذكر أن رشا رزق فنانة سورية مقيمة حالياً في فرنسا و عرفت بغناء شارات برامج الاطفال و تأيد "المعارضة السورية" المرتبطة بالخارج و الجماعات الارهابية.