ايران ساعدت دول صديقة بينها الصين في القبض على جواسيس امريكيين - التفاصيل

جهينة نيوز:

أكد المتحدث بإسم السلطة القضائية في ايران غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، ان ايران تمكنت من كشف شبكة تجسس أمريكية واسعة في العالم.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن غلام حسين اسماعيلي قال اليوم في مؤتمر صحفي، ان أجهزة الامن تمكنت خلال السنوات الماضية من كشف شبكة تجسس أمريكية في جميع دول العالم ووضعت معلومات هذه الشبكة في متناول الدول الصديقة ومنها الصين.

وأكد المتحدث بإسم السلطة القضائية، القضاء على تلك الشبكة، قائلاً، ان عمل تلك الشبكة انتهى ولكن الطبيعة العدائية الامريكية لا نهاية لها حيث نظمت شبكة أخرى ولكن اجهزة الامن تمكنت في العام الماضي من الكشف عنها واعتقال مختلف عناصرها الذين كانوا يعملون في مراكز حساسة وجرى تسليمهم الى المراجع القضائية.

ونوه إلى اصدار محكمة الثورة الحكم بالسجن لمدة طويلة على جاسوسين، قائلاً، تم البت بملف عدد آخر من قبل النيابة العسكرية، ونظراً لطبيعة عملهم جرى المطالبة بعقوبة الاعدام لهم.