اصابات اثر احتجاجات لمستعمرين يهود من أصول إثيوبية في كيان الاحتلال

جهينة نيوز:

تظاهر آلاف المستعمرين الإسرائيليين من أصول إثيوبية في مناطق مختلفة احتجاجا على مقتل شاب من الأصول نفسها بنيران رجل شرطة في حيفا، يوم السبت الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الاحتجاجات أدت إلى إغلاق أكثر من 20 محورا أمام حركة المرور، بما في ذلك في مستعمرة تل أبيب وحيفا وأشدود وعسقلان وبئر السبع وغيرها، ما تسبب باختناقات مرورية.

وشهد مفرق كريات آتا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، حيث ألقى المتظاهرون زجاجات وحجارة صوب أفراد الشرطة وأضرموا النار في إطارات مطاطية.

وتم تقديم العلاج الطبي لـ 10 أشخاص أصيبوا بجروح أو شعروا بوعكة صحية. كما تم توقيف عشرات الأشخاص أثناء الاحتجاجات.

يذكر أن رجل شرطة أطلق النار على الشاب سالومون طاقا (18 عاما) في مدينة حيفا السبت الماضي، وأرداه قتيلا. وقال الشرطي إنه تدخل لوقف شجار بين مجموعتين من الشباب، ثم اعتدوا عليه.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقال الشرطي المذكور وإجراء تحقيق معه.

وأثار مقتل الشاب من أصل إثيوبي موجة من الاحتجاجات التي تستمر لليوم الثالث على التوالي.

وسائل اعلام العدو الاسرائيلي