كيان الاحتلال يتقدم بطلب لإقامة مطار عسكري في السعودية

جهينة نيوز:

كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى عن وجود اتصالات سرية بين السعودية و"إسرائيل"، من أجل التوصل إلى اتفاقية عسكرية جديدة تُدخل كيان الاحتلال الاسرائيلي في عمق المنطقة العربية، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.

وبحسب القناة، أضافت هذه المصادر، أن إسرائيل تقدمت قبل أشهر بطلب لاستئجار منطقة عسكرية داخل الأراضي السعودية من أجل أن تهبط بها طائراتها التي تجول بالمنطقة، ويسمح لها بالتزود بالوقود، وإقامة الجنود الإسرائيليين، وحتى وضع أجهزة التجسس والمراقبة والرادارات الخاصة بأمن المطارات العسكرية.

وأكدت المصادر بحسب ما ذكر موقع الخليج اونلاين، أن هذه الاراضي تقع بالقرب من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الإقليمي والذي يبعد ما يقارب 2 كيلومتر عن مدينة تبوك الواقعة شمالي المملكة.

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل ورغم أنها أصبحت السوق العسكري المفضل للسعودية في بيع منتجاتها العسكرية المتطورة بصفقات مالية ضخمة، فإنها تريد التقدم بخطوة أكثر جرأة، وبدأت تُسابق الزمن من أجل التوغل قدر المستطاع في عمق الدول العربية والإسلامية، التي رفعت راية التطبيع عالياً، وفق القناة العبرية.

وقالت المصادر لصحيفة "الخليج أونلاين"، إن الطلب الإسرائيلي قُدم للسعودية قبل أشهر، وبدأت فعلياً مشاورات ولقاءات حوله، وينص على استئجار اسرائيل للمنطقة العسكرية نظير مقابل مادي طويل الأمد، وسيسمح هذا الطلب بأن تكون الأرض السعودية ملكاً لإسرائيل.

وبحسب القناة، ذكرت المصادر، أن هذه الخطوة في حال تم التوافق عليها بين الطرفين ومنحت الرياض الأرض ستكون سابقة تاريخية، وتعد تقدُّماً غير متوقع في العلاقات الثنائية والعسكرية بين الجانبين، وستفتح آفاقاً جديدة لبقية الدول العربية التي تقف خلف السعودية في علاقاتها مع إسرائيل.

ولفتت المصادر إلى أن السعودية لن تكون قادرة على إعلان هذا الاتفاق في حال تم، لكنها ستتحدث بأن المنطقة العسكرية ستكون تابعة للقوات الأمريكية، ولكن في حقيقة الأمر سيكون للوجود العسكري الإسرائيلي نصيب الأسد فيها