بينييرو: 11 ألف أجنبي في سوريا ترفض دولهم استقبالهم لعلاقتهم بـ "داعش"

جهينة نيوز:

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا، باولو بينييرو، عن وجود 11 ألف أجنبي في سوريا ترفض دولهم استقبالهم بسبب صلاتهم مع مقاتلي "داعش".

وأضاف بينييرو اليوم الثلاثاء في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن بعض الدول اتخذت إجراءات إضافية بتجريد هؤلاء من الجنسية لمنع عودتهم، أو الموافقة على نقلهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة أو الإعدام.

وفي سياق آخر، أشار رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا إلى أن أعضاء هيئة "تحرير الشام" يستخدمون الطائرات بدون طيار لمهاجمة المواقع العسكرية للقوات الموالية للحكومة في محافظة اللاذقية.

وأوضح أنهم يقومون في الوقت نفسه بإطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، معتبرا هذه الهجمات، التي غالبا ما تكون عشوائية بطبيعتها، أرهبت وقتلت وشوهت عشرات المدنيين في المناطق الريفية من حلب وحماة وأماكن أخرى.

من جهة أخرى، قال بينييرو إن أكثر من 6.6 مليون باتوا مشردين داخليا في جميع أنحاء البلاد، وأكثر من 5.6 مليون لاجئ فروا من النزاع.

وأضاف أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة للاجئين، بما في ذلك من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشير إلى أن الغالبية العظمى ترغب في العودة إلى ديارها عندما تصبح الظروف مهيأة و ذلك بحسب ما نقلت عنه "RT".

هذا وزعم بينييرو قائلا: "لا يزال انعدام الأمن هو أكبر عقبة أمام العودة، بما في ذلك الخوف من الاعتقال ومأ أسماه التجنيد القسري من قبل الدولة في اشارة منه الى خدمة العلم المتبعة في الغالبية العظمى لدول العالم.و اضاف أما العقبة الثانية التي تواجه المدنيين النازحين واللاجئين الذين يرغبون في العودة، هي عدم وجود ضمانات بشأن حقوقهم في الإسكان والأرض والملكية، ومحدودية الوصول إلى المعلومات الأساسية" دون أن يكشف طبيعة هذه العقبة الغريبة رغم ان الملكية في سورية محفوظة.