كيان الاحتلال الاسرائيلي: القيادة الفلسطينية ستتغير وما حدث في البحرين نهاية عصر

جهينة نيوز:

اعتبر وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في البحرين الأسبوع الماضي لبحث الاستثمار الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، يشير إلى نهاية عصر كامل.

وقال كاتز، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء: "ما حدث في البحرين قبل أسبوع أعطى شعورا بنهاية عصر ما، وأن هناك تعاونا ملموسا حول المسائل التي تخدم جميع الأطراف".

وتابع كاتز قائلا: "لسوء الحظ فإن السلطة الفلسطينية كانت غائبة عن مؤتمر البحرين، وأعتقد أن ذلك كان خطأ من جانبها".

وأضاف وزير خارجية العدو الإسرائيلي: "ربما هناك موقف نفسي من التعاون والتعامل مع إسرائيل، لكنني أعتقد أن ذلك سيتغير لأن القيادة الفلسطينية تتغير وستغير رؤيتها".

و استضافت البحرين، يومي 25 و26 يونيو الماضي، ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية المنعقدة بمبادرة الولايات المتحدة، في إطار خطة السلام الأمريكية للصراع في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وجرى هذا المؤتمر وسط مقاطعة كاملة من قبل الأطراف السياسية الفلسطينية.

وبعد مرور عدة أيام من هذه المناسبة، قام كاتز بزيارة إلى أبو ظبي، الأحد الماضي، حيث بحث مع مسؤول إماراتي كبير قضية التطبيع، حسبما أعلنه كيان الاحتلال الاسرائيلي.