"سيا موتورز" تطلق سيارة «Arrizo6» من «CHERY» في سورية

جهينة نيوز

أطلقت شركة (سيا موتورز) الوكيل الحصري لشركة (CHERY) في سورية، سيارة Arrizo6 لعام 2019.

وحضر حفل إطلاق Arrizo6 الذي أقيم في فندق داماروز في دمشق السفير الصيني في دمشق السيد فونغ بياو وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الصينية والمدير العام لشركة (CHERY) للسيارات في منطقة الشرق الأوسط السيد تشين تشاو ومديرة المبيعات العام في الشرق الأوسط السيدة تشان مون تينج ومدير المبيعات ليو ايمسي والرئيس التنفيذي لشركة (سيا موتورز) المهندس وائل توفيق شقير ومديرو وموظفو (سيا موتورز)، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال ووكلاء CHERY والمهتمين بعلامتها في السوق السورية.

تمتاز سيارة Arrizo6 كما وصفها مدير عام شركة (CHERY) في الشرق الأوسط بالموثوقية والتقنية والعصرية وهي مزودة بمحرك توربو جديد كليا ذي أداء متطور إلى جانب علبة سرعة إلكترونية تيبترونيك 9 سرعات بتقنية CVT ونظام ترفيهي غير مسبوق ومقصورة مشبعة بالفخامة والترف.

وألقى مدير عام شركة (CHERY) في منطقة الشرق الأوسط تشين تشاو كلمة قال فيها: إن طريق الحرير قد وصل الصين بسورية منذ زمن طويل، وقد ساهمت إستراتيجية (الحزام والطريق) التي تمّ تبنيها في الصين إلى جانب مشروع إعادة الإعمار في سورية في ربط بلدينا بشكل أوثق ما ساهم في خلق فرص جديدة واعدة لاقتصاديّ البلدين.

وأوضحَ أن سورية شكّلت علامة فارقة في تطوّر عمليات (CHERY) العالمية بشكل إستراتيجي، على حين أصبحت أول سوق خارجي لـCHERY عام 2001 ولغاية عام 2011، فقد صدّرت (CHERY) لسورية أكثر من 17 ألف سيارة، واليوم يمكنكم مشاهدة (CHERY) على الطرقات السورية.

وأكّد أن شركته تبذل الجهود للعودة إلى السوق السورية من خلال شركة سيا موتورز أكبر شركات تجميع السيارات في سورية وذلك بتقديم موديلات جديدة وبناء صورة علامة (CHERY) التجارية لدى المستهلك السوري.

وأضاف تشاو: إننا اليوم نقدّم أحدث موديلاتنا الجديدة وهي Arrizo6 التي تعتبر أحد موديلات الجيل الأحدث من شيري، فقد تم تصميمها من فريق البحث والتطوير الدولي لدى (CHERY) المكوّن من أكثر من 3200 عضو وأكثر من 300 خبير ومدير عالمي من أنحاء العالم كافة.

وتوجّه تشاو بالشكر لشركة (سيا موتورز) التي نقلت بجهودها علامة (CHERY) إلى مستوى عال، مؤكدا أن التعاون مع الشركاء ومنهم (سيا موتورز) مفيدٌ ومثمر لشركتينا وسنتابع النجاح يداً بيد بالمستقبل.

كما ألقى المدير التنفيذي لشركة (سيا موتورز) وائل شقير كلمة قال فيها: إننا نمتلك علاقة إستراتيجية مع شركة (CHERY) ونسعى لتمكين هذه العلاقة من خلال زيادة افتتاح مراكز بيع لسياراتها بشكل أوسع حيث يشمل جميع أنحاء سورية إضافة إلى المركز الرئيسي في العاصمة دمشق.

وتوقَع شقير أن تحقق سيارة Arrizo6 انتشاراً واسعاً في الشارع السوري، مبيّنا أن الهدف من إطلاقها اليوم يعود لمواصفاتها الخاصة، من حيث مصروف الوقود واستطاعة المحرك إضافة إلى تصميمها المميّز، التي تلائم السوق السورية وتناسب جميع الشرائح والأعمار.

وأعلن شقير أن (سيا موتورز) قامت بتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة ريلاي (Rely) التي تعمل تحت جناح شركة (CHERY) الأم وتختص بالشاحنات التجارية، مبيناً أن شركته قامت منذ مدة، بطلب عدد من هذه الشاحنات وتنتظر وصولها لبيعها في السوق السورية.