الفرنسي رابيو ينضم رسمياً إلى يوفنتوس الإيطالي

جهينة نيوز

انضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل صفقة حرة على أن يقدم إلى وسائل الإعلام اليوم وفق ما أعلن النادي الإيطالي.

ووصل رابيو إلى مدينة تورينو الأحد الماضي ونشر يوفنتوس اليوم على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ “أدريان رابيو وصل إلى تورينو” تمهيداً لانتقاله إلى صفوف فريق “السيدة العجوز” بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وعلى الرغم من عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن رابيو سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع.

ويسعى رابيو في سن الـ 24 عاما لإطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس حيث سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشلسي الإنكليزي قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الأوروبي

“يوروبا ليغ” واحتلال المركز الثالث في الدوري المحلي المؤهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.