مطعم يقدّم بيتزا بزيت الحشيشة في جنوب إفريقيا

جهينة نيوز

وسّعت سلسلة مطاعم جنوب إفريقية قائمة طعامها عبر إتاحتها للزبائن طلب بيتزا بزيت الحشيشة، مستفيدة من تشريع استخدام هذه المادة في البلاد أخيراً.

وأوضحت مؤسِسة سلسلة "كولكاتشيو" كينغا بارانوفسكا أنّه "لطالما سعينا إلى أن نظهر حسّاً ابتكارياً من خلال قائمة طعامنا ونقدم لزبائننا الأوفياء أحدث الصيحات الصحية"، مضيفةً: "نحب دائما أن نكون سباقين ونحن فخورون للغاية بأنّنا أول مطعم في جنوب إفريقيا يطلق بيتزا بطعم الحشيشة".

من جهته، أشار مايك ساوندرز، مؤسس شركة زيت الحشيشة المزودة لسلسلة المطاعم، إلى أنّ "هذه البيتزا لا تعطي المفاعيل عينها لتناول الحشيشة لكن بعد الانتهاء من أكلها ستشعرون بالآثار المهدّئة للزيت".

وبات هذا الطعام الجديد ممكناً بفعل تعديلات تشريعية أخيرة في جنوب إفريقيا