والد نيمار يتحدث عن أنباء توقيع ابنه لبرشلونة

الثلاثاء, 2 تموز 2019 الساعة 13:10 | رياضة, كرة القدم

والد نيمار يتحدث عن أنباء توقيع ابنه لبرشلونة

جهينة نيوز

نفى والد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء ذهابه إلى برشلونة للاجتماع مع أندريه كوري الذي يعرف برجل النادي الكتالوني في السوق البرازيلية.

وجاء نفي والد نيمار خلال مقابلة مع شبكة FOXSports، وذلك ردا على الشائعات التي تحدثت عن سفره إلى برشلونة للقاء كوري وتسريع انتقال نيمار إلى النادي الكتالوني.

وقال والد النجم البرازيلي إنه لن يتوجه إلى برشلونة ولن يعود إلى أوروبا إلا برفقة نيمار إلى باريس.

من جهته أنكر كوري الوسيط في المفاوضات بين اللاعب والنادي الكتالوني حدوث مفاوضات بين نيمار وبرشلونة.

ويقضي نيمار المصاب حاليا إجازته في البرازيل التي تستضيف بطولة "كوبا أمريكا 2019".


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