وفاة طفل وامراتين خلال عمليات إخماد حرائق نشبت في الأراضي الزراعية بالحسكة

جهينة نيوز

لقي طفل وامرأتان حتفهم جراء إصابتهم بحروق من الدرجة الأولى أثناء مشاركتهم في إخماد الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية غرب رأس العين بريف الحسكة.

وذكرت سانا أن الحرائق التي نشبت في الريف الجنوبي الغربي لرأس العين أدت إلى وفاه طفل وامرأتين أثناء مشاركتهم في إخماد الحرائق التي امتدت إلى منازل قرى الحويش والصالحية والعالي.

واحدثت الحرائق أضرارا مادية كبيرة وأتلفت قبل السيطرة عليها نحو 1500 دونم من المساحات المحصودة وغير المحصودة بالمنطقة.

وتوفي 6 أشخاص بينهم امرأة وطفل وأصيب آخرون بحروق متفاوتة منتصف الشهر الماضي أثناء مشاركتهم في إخماد الحرائق التي نشبت مؤخراً في الأراضي الزراعية جنوب شرق بلدة الجوادية.

وتعمد ميليشيات “قسد” و”الأسايش” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي إلى افتعال الحرائق للضغط على المزارعين لمنعهم من تسليم محاصيلهم إلى مراكز الحبوب التي افتتحتها الدولة في الحسكة وتسببت الحرائق بإتلاف آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير.