اعتقال 3 من أنصار "داعش" خططوا لهجمات في سيدني الأسترالية

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة الأسترالية ثلاثة من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي خططوا لهجوم في مدينة سيدني.

وأفادت الصحيفة أن الاعتقال تم خلال عملية مداهمة قامت بها الشرطة اليوم الثلاثاء، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاما، حسب ما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

وقالت الشرطة إن المعتقلين خططوا لهجمات على عدة مواقع في سيدني بما فيها الكنائس والمحاكم ومراكز الشرطة والسفارات.

وفقا لتقارير الشرطة بدأ المعتقلون بالتخطيط لهجمات مؤخرا وما أثار الشبهات حولهم مناقشاتهم عبر الإنترنت، وحتى الآن لم يوجه الاتهام لهم.