إيران تتهم الاستخبارات الأمريكية بنشر فرق للتجسس داخل أرضها

جهينة نيوز

اتهم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي الاستخبارات الأمريكية بنشر فرق مختلفة للتجسس داخل إيران.

وقال إسماعيلي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الثلاثاء: "نُشرت فرق مختلفة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية للعمل في إيران وضد مصالحها".

وتابع: "واحدة من طرق العداء الأمريكية هي إنشاء شبكات تجسسية لكسب الأخبار والمعلومات والقيام بالضغوط في أوقات معينة".

وأضاف إسماعيلي: "لقد نجح رجال المخابرات الإيرانيين في الماضي بتحديد شبكة مخابرات أمريكية كبيرة تنتشر في جميع دول العالم، وتم تقديم المعلومات إلى الدول الصديقة بما في ذلك الصين".

وأكد: "تم القضاء على هذه الشبكة التجسسية الأمريكية في العام الماضي، لكن العداء الأمريكي لم ينته".

وكشف إسماعيلي عن أن السلطات الإيرانية: "أفشلت شبكة تجسس ثانية وتم إلقاء القبض على عناصرها الذين كانوا في أماكن حساسة وتم إرسالهم إلى القضاء… كان بينهم شخصان يعملان في مؤسسات تابعة للقوات المسلحة، وتم الحكم عليهما بالسجن المؤبد".

وأوضح إسماعيلي أن "اثنين آخرين من أعضاء هذه الشبكة هما ضابطان في الجيش حكم عليهما بالإعدام".