الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي

جهينة نيوز

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا في معظم المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الثلاثاء الأربعاء. الخميس

دمشق 35/18

34/18 36/20

القنيطرة 30/15

29/15 30/16

درعا 33/18

33/19 35/20

السويداء 31/16

31/15 33/18

حمص 33/18

31/18 33/19

حماة 36/20

35/21 36/21

الحسكة 40/22

41/22 42/23

اللاذقية 31/22

31/23 30/22

طرطوس 30/22

30/22 29/21

حلب 36/21

34/20 36/22

ادلب 34/20

33/20 34/21

دير الزور 39/24

40/24 41/25

الرقة 38/21

38/22 39/23