ارتفاع أسعار الذهب جراء مخاوف النمو العالمية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إثر هبوط حاد في الجلسة السابقة جراء الخشية من حدوث تباطؤ اقتصادي وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب زادت في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة لتصل إلى 07ر1391 دولارا للأوقية بعد أن نزل 8ر1 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ شهر تشرين الثاني عام 2016.

وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 4ر0 بالمئة إلى 4ر1394 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 17ر15 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 1548 دولارا وربح البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 68ر836 دولارا بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع تقريبا.