حالات الغش في امتحانات التعليم الأساسي والثانوية بحلب فاقت ال 500 حالة

جهينة نيوز

أكد إبراهيم ماسو مدير التربية في محافظة حلب أن العملية الامتحانية سارت بشكل جيد كما كان مخططاً لها، وذلك بفضل تعاون جميع الجهات المعنية، بل شهدت جميع المراكز الإمتحانية حالة من الهدوء والاستقرار واتسمت بالانضباط والمسؤولية.

وكشف ماسو في تصريح لـ «تشرين» عن تسجيل 569 حالة غش منها 413 حالة غش في امتحان الشهادة الثانوية و156 حالة غش في امتحان شهادة التعليم الأساسي، لافتاً إلى أنه تم تسجيل أعلى حالة غش في مادة اللغة الفرنسية بمقدار 75 حالة باستخدام القصاصات الورقية، بينما سجلت أعلى حالات الغش في مادة اللغة الإنكليزية لشهادة التعليم الأساسي بواقع 42 حالة باستخدام قصاصة ورقية أيضاً، بينما تم تسجيل عشر حالات غش باستخدام الهاتف الجوال مع السماعة وحالتين سماعة بلوتوث بامتحانات التعليم الأساسي مقابل 19 حالة غش مماثلة بامتحان الشهادة الثانوية.

وأوضح ماسو أن حالات الغش بامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي توزعت على مادتي الفلسفة والفيزياء بواقع 19 حالة، وفي اللغة الإنكليزية 50 حالة، أما اللغة العربية فقد سجلت 56 حالة مقابل 48 حالة في امتحانات مادتي الرياضيات والجغرافيا، في حين تم اكتشاف حالات غش في امتحانات اللغة الفرنسية بواقع 78 حالة وعلم الأحياء والتاريخ 51 حالة، أما التربية الوطنية فقد سجلت 69 حالة، والتربية الدينية 29 واقعة والكيمياء 13 حالة، وفيما يتعلق بحالات الغش المكتشفة في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أكد ماسو تسجيل 16 حالة في امتحان مادة الاجتماعيات، وفي اللغة الفرنسية والروسية 25 حالة، بينما وصلت في مادة الرياضيات إلى 3 حالات والتربية الدينية 6 حالات والعلوم والصحة 20 حالة واللغة العربية 41 حالة، وأخيراً سجلت الحالات المكتشفة في اللغة الإنكليزية 45 حالة غش.