انفجار في أكبر مصنع للغاز المسال بوهران غربي الجزائر

جهينة نيوز

نشب حريق هائل بالمنطقة الصناعية لشركة إنتاج الغاز المسال " GNL2" التابعة لشركة سوناطراك للمحروقات في وهران، أكبر المدن الجزائرية.

وبحسب قناة " النهار أون لاين" الجزائرية، فقد اندلع الحريق بمركب الغاز العائد لـ "GNL2" بطيوة، تبعه العديد من الانفجارات.

وسمع سكان المناطق المجاورة، دوي الانفجار، وحتى بولاية مستغانم، الذين خرجوا للشارع من قوة الانفجارات.

ولم يتم تحديد أسباب الحريق بعد، حيث توجهت كل وحدات الحماية المدنية على مستوى ولاية وهران، نحو منطقة بطيوة، لإخماد الحريق الهائل، ولم يتأكد وقوع أي ضحايا، ولا تزال عمليات الإطفاء متواصلة.