الحوثيون يستهدفون مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف كا-2.

وقال سريع في بيان على صفحته على "فيس بوك" إنه "تم استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف كا-2".

وأكد أن "العمليات أدت إلى توقف الملاحة في المطار"، مشيراً إلى "أن استمرار العمليات على المطار أصابته بالشلل".

وقال: إن السعودية تحاول عدم الاعتراف بنتائج هذه العمليات على حركة المطار لاسيما توقف حركة الملاحة لعدة ساعات بعد كل عملية لسلاح الجو المسير. وأضاف أنها لن تتمكن مع استمرار العمليات من إعادة الحركة للملاحة الجو للمطار المستهدف.

ويعد هجوم "أنصار الله" على مطار أبها هو التاسع خلال نحو شهر، حيث أعلنت الجماعة الأحد، شن عملية هجومية بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية فيه، مؤكدةً تحقيق اصابات دقيقة.

في السياق ذاته، أفاد مراسل تلفزيون العربية "بإصابة خمسة أشخاص في سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لمطار أبها".

في سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس الاثنين، مقتل وجرح العديد من العسكريين اليمنيين بمواجهات في قطاعي جيزان وعسير جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن قوات يمنية نفذت زحفاً واسعاً من 3 مسارات بمشاركة طيران التحالف قبالة جبل قيس في قطاع جيزان.

ووفقاً للمركز تمكنت "أنصار الله" من إحباط الزحف وتكبيد منفذيه من العسكريين اليمنيين عشرات القتلى والجرحى.