بنزين بالماء في السويداء!

جهينة نيوز

قامت دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه بمصادرة وحجز حوالي ١٣٤ ألف ليتر بنزين لوجود ماء وشوائب في المادة.

وفي تصريح لـ «تشرين» أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء- آصف حيدر أن عناصر الدائرة نظموا ضبطاً بحوالي ٤٤ عبوة مياه من إنتاج نبع دريكيش لمخالفتها المواصفات القياسية، إذ تمت مصادرة الكمية ونظم ضبط أصولي بالعينة وذلك في العاشر من الشهر المنصرم.

وتابع حيدر قائلاً: قامت الدائرة أيضاً بتنظيم ٢١٥ ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب المحال التجارية وبعض المطاعم من جراء تقاضي أجور زائدة ومخالفة تعليمات، إضافة إلى بيع مواد فاسدة وإغلاق ١١ محلاً تجارياً إغلاقاً إدارياً من جراء قيام أصحابها ببيع مواد منتهية الصلاحية كما تم إغلاق ٤ محطات وقود من جراء تمنّع أصحابها عن البيع وكذلك البيع بسعر زائد، إذ وصلت مدة الإغلاق إلى ثلاثة أشهر.