إغلاق بالجملة لفعاليات تجارية مخالفة في دمشق

جهينة نيوز

أصدرت محافظة دمشق عدد من قرارات إغلاق لفعاليات تجارية وفندق في مدينة دمشق لمخالفتهم للشروط الصحية.

حيث صدر قرار بإغلاق مستودع فروج في منطقة باب سريجة - شريبشات لمدة شهر وذلك لمخالفته التعليمات الصحية، وعثر بداخله على صحون مجهزة مسبقا من مادة الاسكالوب بكميات كبيرة ولاتحمل بطاقة بيان ولاتاريخ صلاحية.

كما تم إغلاق محل قطايف في منطقة الدرويشية لمدة غير محددة وذلك لمخالفته التعليمات الصحية لاحتواء المحل على مادة القشطة والتي لاتحمل مواصفات وهي مجهولة المصدر.

كما أصدرت قرارا بإغلاق مطعم في منطقة دمشق القديمة - القيمرية لمدة أسبوع للقذارة العامة،إضافة لقرار بإغلاق محل لحوم لمدة أسبوع في منطقة الزبلطاني - سوق اللحوم لوجود قذارة عامة ورفض إبراز الوثائق الصحية.

كما تم إغلاق محل بقالية لمدة شهر في منطقة القصاع - جانب مطعم «فرند» وذلك لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وشملت الإغلاقات أيضا محل شاورما في شارع البرج بمنطقة الزاهرة لمدة أسبوع وذلك لوجود الحشرات بشكل كبير واستعمال صحون كرتون غير نظامية وشاورما غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأصدرت المحافظة قرارا بإغلاق سوبر ماركت في منطقة المزة طريق الجبل لمدة شهر وإغلاق محل سوبر ماركت في منطقة مشروع دمر جزيرة 11 وذلك لوجود مواد منتهية الصلاحية، إضافة لإغلاق كشك في منطقة الشعلان وذلك لمخالفته التعليمات الصحية من حيث وجود مواد غذائية مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية ومواد غذائية مهربة بكميات كبيرة وبيع وعرض مشروبات كحولية بكميات كبيرة ضمن الكشك وخارجه.

وتم إغلاق فندق في منطقة قنوات درويشية وذلك لعدم تنفيذ مضمون الإنذار الموجه اليه بوجوب ترميم جدران ودهان الفندق.