أبراج الثلاثاء 2 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢/ ٧: محب للعلم، ناجح وقادر على حمل شهادات عدة، يحب الجدال والنقاشات إلا أنه عصبي قد تفوز أعصابه لكن يخسر الجولة، عاشق، اجتماعي، ثوري أمام من يحاول أن يتحداه، حساس ويحب العائلة، الايام القادمة حركة ورحلة تجدد بالحياة، بداية مشروع تجاري جديد، مهمة صعبة، تحسن بالمال، وقوع بالتغيير، حمل وولادة للبعض، دخول بعلاقة جديدة للبعض، للبعض عدم استقرار، حظ سعيد

الحمل: يوم للتقلبات التي تعنيك كثيرا في شأن عائلي أو وضع يخص عقارات، لاتعطي ثقة مطلقة، حاول تسترخي وتتحدث لشخص ثقة، تقدر أن تطلب مساعدة من قريب أو أخ، اليوم يوجد راحة داخلية، حب عظيم مع العائلة اتجاهك وتعبر عن رايك

الثور: جميل نوعاً ما زيارات، اتصالات، بكّر لعملك، يوم منعش ومحظوظ تقدر أن تقوم بنشر هذا النشاط مكثف، انتبه لجيرانك واخوتك يوجد شرود لكن تقدر أن تصالح على صعيد عاطفي تجاهد من اجل ربح وتكرر محاولاتك وتصحح اخطاءك وتقلب المعطيات لصالحك، تستعيد معطياتك التعظيمية وتثبت حضورك

الجوزاء: يومك جميل قادر تعزز موقعك الذي أنت فيه، معنوياتك قوية، حياتك الاجتماعية غنية، بإمكانك أن تعطي أفضل ما عندك وتعطي الأولوية لأمورك المالية لأن اليوم الجميع بخدمتك، اليوم قوي وأفكارك واضحة، خفف مصروف، بالأفق أشياء جميلة تجلب التغيير، يوم جميل ودافئ

السرطان: اليوم تتحرر من قيد داخلي، اغتنم الفرص لأن يومك فيه نشاط شعبي مهم جداً، قوّي قلبك، احتمال أن تحصل على مكافئة بجهودك لكن من الناحية العاطفية حاول أن تكون هادئ واستمتع الشريك متفهم ماذا يريد لأن اليوم القمر عندك تقدر أن تعتذر وتصلح الغلط وتحاول أن تعزز علاقاتك، القمر ببرجك يعطيك مجموعة قوية من الحظوظ التي تعطي شكلك الجميل وتصاعد شعبيتك، يوم مريح لك

الاسد: اليوم أفكارك غير عادية، مناخ غير مناسب لأي انطلاقة، ممكن الأرق نتيجة التفكير الطويل هو السبب الذي تشعر فيه، عليك أن تستريح، ممكن وجود تشتت بالطاقة، تجنب أي عمل معقّد قد تكون نتيجة سلبية، عليك أن تكون حذر من خيبات الأمل، لا تستسلم ابدا، لان الحل غير مناسب والشروط لا تعجبك

العذراء: يومك فيه فرص، نهارك سريع صداقات عميقة تترك انطباع جيد، يتقرب الأصدقاء والأحبة منك، أجوائك اتفاقية سواء بعمل أو بمهمة عليك أن تنفذها، اليوم يومك يسير بطريقة غريبة، غالباً ما تتوصل إلى أشياء تناسبك، أحلامك تتحقق، تعلم أن تصغي للشريك وتجلب رأيه دائماً لأن اليوم يوجد نشاط يتعلق بتلبية الدعوات

الميزان: مضغوط بعض الشيء نسبياً، لحظات متوترة على صعيد مهني وعائلي، اليوم النوايا من الآخرين غير صالحة لك، تقدم صورة جميلة بعملك، اظهر فرحتك برؤية الشريك، لا ترتجل المواقف، قلق ولا تنفق شيء يتعلق بالاموال، كثرة متاعب وتزامن واجبات، نهار ضاغط ومتعب

العقرب: اليوم جيد للحركة، رغبتك تتزايد، تطوير خاص على صعيد مهني أو فكري، اليوم محط أنظار، يوم للأحلام للأخبار من مسافات بعيدة، يوم معرض أن تكون بسفر أو تستقبل ناس من سفر أو تنشط ذاكرتك وتكون ديناميكي أكثر، نهارك يناسبك، التأجيل ممنوع، يتغير الوضع لصالحك، تحلى بالليونة في التفاوض، تستقبل زوار وتحتفظ بماء وجهك اليوم

القوس: اليوم من الضروري تأسيس ميزانية لضمان أمواله أو يحصل على المال أو يركز على أهدافه، لا تأخذ التزامات سريعة، الحذر ضروري، التغيير الذي يحصل عندك إما عن طريق سفر أو رحلة أو مال عن طريق منفعة غير متوقعة، قليل من الوقت للشريك وافعل شيء يشعرك بالسعادة، اليوم لديك فواتير استحقاقات تعويض فرصة ممكن أن تكون مرافقة مريض أو قصة استشفائية أو قصة تتعلق بدفع المال

الجدي: معنوياتك عالية، تطمأن وتحقق هدف تعويض، يوم محظوظ لا يجوز إضاعته، كن جريء على كل الأصعدة لأن مساءً عليك أن تكون جاهز ليومين مرهقين يمكن أن تشعر بتراجع معنوي وصحي ولا تخاطر وتطلب بالأيام القادمة تعاون من محيطك ولا تقصر من أدائك لأن عليك أن تكون لطيف وتوظف طاقاتك فيما تفعله وتنتظر الحواب يمكن أن يحصل مساءً على صعيد العمل وتكون نظرتك فيها نظرة حب وسياسة لأنه يوجد عمل كثير مساءً

الدلو: مشغول بالأمور اليومية والواجبات المعتادة ممكن أن تأخذ وقت كبير منك لذلك قلبك الحنون هو الذي يدعك لحل المشاكل اليوم، عليك أن تكون بعيد عن الناس لأن لديك جهد إضافي أو تركز على أمور فيها مال أو تغتنم الفرص الاستثنائية لاستئناف حواراتك، توقع نبأ طيّب، بالعموم اليوم يوجد تعاطف وانتبه على صحتك ولا تبالغ في جهدك الجسماني لأنه نهار مضغوط وواجبات كثيرة، التقاء بصديق عمل

الحوت: محظوظ القمر ببرج السرطان، اليوم جميل ايجابي، تقدم أكثر حتى تخطي أي عقبة، يوم مثمر يوجد مصالحة ومصافحة من جديد، حسك السليم يدعك من المستفيدين في نهاية المطاف، سوف تقتنع بأكثر اليوم أن سحرك هو كلما اقتربت من الأجواء التي فيها محبة، نهار فيه محبة وعطف وسهرة ولقاء وشوق مع الشريك، حظ مناسب اليوم لك