ترامب إيران تلعب بالنار بتجاوزها الحد المسموح من مخزون اليورانيوم المخصب

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تلعب بالنار من خلال تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت اليوم الاثنين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه رسالة لإيران، إنه لا يمكن أن يعلن أي شيء جديد، إلا أن السلطات الإيرانية تعرف ما الذي تفعله فهي "تلعب بالنار"

وأصدر البيت الأبيض، مساء الاثنين، بيانا قال فيه: "اتخذ النظام الإيراني اليوم إجراءات لزيادة تخصيب اليورانيوم. كان من الخطأ السماح لإيران، في إطار الاتفاق النووي معها، بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى كان".

وأضاف البيت الأبيض: "قليل من شك في أن إيران انتهكت شروط الصفقة حتى قبل إبرامها. وعلينا إعادة المعيار القديم لمنع انتشار السلاح النووي والذي لا تستطيع إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم على الإطلاق".

وتابع البيان: "الولايات المتحدة لن تسمح، مع حلفائها، لإيران بإنتاج أسلحة نووية، وستتم مواصلة ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني حتى تغيير قادته نهجهم. على النظام الإيراني أن ينهي طموحاته النووية وتصرفاته الخبيثة".