تركيا تصدر بيانا حول سقوط صاروخ على قبرص بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على سورية

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن الانفجار الذي وقع بعد سقوط الصاروخ لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية .

و أضاف: "يدعم بلدنا مبادرات سلطات جمهورية شمال قبرص التركية في لفت انتباه الأمم المتحدة والدول المعنية إلى هذا الحادث".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، أن صاروخا من طراز "إس-200"، سقط على منطقة طشقند شمال الأراضي القبرصية، مساء الأحد، تزامنا مع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على سوريا الليلة.

ووفقا لوكالة أنباء قبرص التركية "TAK"، أوضح تتار أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجسام المتحطمة تعود لنظام دفاعي صاروخي من طراز "إس-200"، مشيرا إلى أن سقوط الصاروخ أدى لحدوث بعض الأضرار المادية

وأضاف تتار أن سقوط الصاروخ على الأراضي القبرصية سببه خطأ أدى لخروجه عن مساره مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وسوريا

وسبق أن أعلن مصدر عسكري إن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف الليل لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق".