ناطق أنصار الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سورية

جهينة نيوز:

أدان الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سورية والذي أدى لاستشهاد عدد من المدنيين.

وقال عبد السلام إن الاعتداء الإسرائيلي تصعيد إجرامي يتماشى مع خطوات التطبيع من قبل بعض الأنظمة المتصهينة التي أغرت العدو لمواصلة تهديد أمن سوريا والمنطقة.

ونقلت المسيرة عن ناطق أنصار الله تأكيده أن الموقف الطبيعي هو التصدي بكل قوة للخطر الصهيوني الذي يمثل تهديدا للأمة جمعاء.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي، تصدت بعد منتصف الليل لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.