وزير خارجية العدو الاسرائيلي في مسجد الشيخ زايد

جهينة نيوز:

أظهرت لقطات نشرتها وزارة خارجية كيان الاحتلال الاسرئيلي قيام الوزير إسرائيل كاتز بزيارة مسجد الشيخ زايد في أبوظبي على هامش زيارة مفاجئة قام بها إلى الإمارات.

و كان التقى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، مسؤولين إماراتيين بأبو ظبي، حيث ناقش معهم العلاقات بين البلدين والملف الإيراني.

وبحسب "القناة الـ13" الإسرائيلية، فإن "وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، زار أبو ظبي يوم أمس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، والتقى عددا من المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي، وبحث معهم الملف الإيراني والعلاقات بين البلدين".