السبت القادم موعد انطلاق معرض فود أكسبو للصناعات الغذائية في مدينة المعارض بدمشق

جهينة نيوز:

برعاية وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة تنطلق في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو في دورته الخامسة عشر يوم السبت القادم 6 تموز الجاري ولغاية 9 من الشهر ذاته الذي تنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال المنظمة للمعرض بمشاركة 75 شركة من كبرى شركات الصناعات الغذائية الوطنية إضافة إلى بعض الشركات من لبنان وايران والامارات العربية المتحدة.

وأوضحت الشركة اهمية المعرض كمنصة للترويج للصناعات الغذائية السورية والشركات العاملة في هذا المجال على المستوى المحلي بهدف وصول هذه المنتجات الى مختلف حلقات البيع حتى المستهلك وكذلك على المستوى الخارجي لتعزيز وجود هذه المنتجات في أسواقها التقليدية وفتح أسواق جديدة مستفيدة من سمعتها الطيبة وإرثها وجودتها التي طالما عرفوها زبائنها في تلك الأسواق.

وأكدت الشركة أهمية الدعم الحكومي الموجه إلى القطاع الصناعي وبخاصة الصناعات الغذائية عبر العديد من التسهيلات والمحفزات والاعفاءات ماجعلته القطاع الصناعي الرائد في اجتذاب الاستثمارات الجديدة عاما بعد عام نظرا لدوره في تحقيق أعلى القيم المضافة على المواد الأولية المحلية لتوفير الامن الغذائي الوطني من جانب وتصدير الفائض من منتجاته الى الأسواق الخارجية.

وأشارت الشركة المنظمة إلى استمرارها في إقامة هذا المعرض منذ إطلاق دورته الأولى في العام 2003 وحتى خلال سنوات الازمة في رسالة منها ان الصناعة السورية لم تتوقف عن الانتاج وللترويج لصناعاتنا الغذائية داخليا وخارجيا مبينة انها تستهدف في هذا المعرض المنتجين المصدرين والمستوردين المتخصصين بالصناعات الغذائية ومنظمومة التعبئة و التغليف وصناع القرار في هذا المجال وتجار المواد الغذائية ومراكز البيع و رجال الأعمال و المستثمرين في مجالات اختصاصات المعرض وأصحاب المنشآت السياحية و الفنادق و المراكز التجارية و المستهلك النهائي

ومن تخصصات المعرض بحسب الشركة المنظمة صناعات الزيوت و الدهون الغذائية والمعجنات والمعكرونة والحبوب والمعلبات والكونسروة والألبان والأجبان والمواد الأولية لهذه الصناعات واللحوم والدواجن و الأسماك ومنتجاتها وأغذية الاطفال والآيس كريم والمنتجات السكرية والحلويات والمياه المعدنية والغذائية والعصائر وآلات التعبئة والتغليف وموادها والمؤسسات والبنوك وصناديق التنمية والتمويل.

يذكر ان مواعيد زيارة المعرض من الساعة 30ر4 مساء حتى 30ر10 ليلا مع العلم أن نقل زوار المعرض متوفر مجانا من تحت جسر السيد الرئيس طيلة ايام المعرض من الساعة الرابعة يوميا.