طهران : هناك 10 أيام متبقية أمام الاوروبيين لتنفيذ آلية "اينستكس"

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان امام الاوروبيين 10 ايام متبقية لتنفيذ آلية "اينستكس" المالية.

وقال موسوي في تصريح صحفي له اليوم الاثنين " نامل من الاوروبيين خلال العشرة الايام المتبقية من المهلة المحددة ( 60 يوما) اتخاذ اجراءات عملية لتنفيذ آلية اينستكس المالية ،محذرا من ان ايران ستتخذ خطوتها الثانية يوم 7 تموز / يوليو.

واضاف: ان ما نراه ونقرأه من الاخبار التي يتم نشرها بشان هذه الالية لن تلبي مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني لافتا الى ان المشاورات متواصلة بين الجانبين وان ايران اوصلت رسالتها الى الجانب الاوروبي معربا عن امله بان يقوم الجانب الاوروبي خلال هذه المهلة المتبقية باتخاذ خطوة هامة و عملية ازاء تنفيذ آلية " اينستكس" المالية.

وتابع : لقد ابلغنا الجانب الاوروبي بخطوتنا الثانية وستكون جزء منها في مجال التخصيب، وسنقوم باعلان نسبة ومستوى عملية التخصيب.

وأردف قائلا: في الوقت الحاضر نرى مساعي واجراءات الجانب الاوروبي بشان آلية " اينستكس" المالية الا انه يجب عليهم اتخاذ اجراءات تلبي مطالب ايران.

واضاف: نحن ابلغنا الجانب الاوروبي اذا قاموا باتخاذ خطوات اكثر عملية و اقناعا فانه من المؤكد ستقوم ايران بالغاء تقليص التزماتها ، وخلافا لذلك فان طهران ستواصل هذه الوتيرة.

تسنيم