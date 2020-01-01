ارسلان: موكب الوزير الغريب تعرض لكيمن ... و الهدف هو الفتنة

جهينة نيوز:

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب لإطلاق نار عمل تم التخطط له بهدف خلق الفتنة بين اللبنانيين مشدداً على ضرورة إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي.

وكان موكب الوزير تعرض أمس لإطلاق نار بين منطقتي قبر شمون والبساتين في لبنان ما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث بجروح.

وأوضح أرسلان خلال مؤتمر صحفي اليوم أن موكب الوزير تعرض لكمين مسلح وتم إطلاق النار عليه من عدة اتجاهات بطريقة الغدر بأبشع أنواع الغطرسة واللؤم والاستفزاز وقال: “ما حصل فتنة مخطط لها وتم التحريض عليها قبل يومين من قبل قطاعي طرق لا يمكنهم تحمل الرأي الآخر”.

وأضاف أرسلان: “بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم أبسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة أهله وناسه”.

وأوضح أرسلان أن ما يحصل أمر معيب واستهتار بكرامات الناس ومرفوض وقال: “التوجه الإقطاعي والسلبي والتلطي وراء الناس لا يدل على الرجولة بل على الجبن”.

وطالب أرسلان بتحويل الملف إلى المجلس العدلي بعد أن صدرت مقررات الدفاع الأعلى التي كانت حاسمة مشدداً على أن الجيش اللبناني ملك الجميع وهو مؤتمن على الاستقرار في البلاد.