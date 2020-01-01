الجلوس لفترات طويلة يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق

جهينة نيوز:

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا من أن الجلوس لفترات طويلة ولا سيما في رحلات الطيران أو السفر بالسيارة يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق وخاصة لدى الذين يعانون مشكلات في الأوعية الدموية مثل مرضى السكري.

وأوضح المركز الألماني أن قلة الحركة تمنع عودة الدم من الساق إلى القلب ما يتسبب في تجلط الدم ثم انسداد الأوعية الدموية جزئياً أو كلياً مشيرا إلى أن أعراض جلطة الساق تتمثل في لون الجلد الأزرق وبروز الأوعية تحت الجلد والتورم والشعور بشد وألم في باطن الساق والحمى إضافة لارتفاع معدل دقات القلب.