الجزائر تعتمد صنفي شعير من استباط أكساد و يتحملان الجفاف

جهينة نيوز:

أعلن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” و التي مقرها دمشق عن اعتماد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية رسمياً صنفين من الشعير من إنتاجه ملائمين للمناطق الجافة وشبه الجافة ويتحملان الإجهاد البيئي.

ويعمم برنامج تربية القمح والشعير في أكساد نتائج بحوثه العلمية التطبيقية على مستوى الدول العربية ويستنبط أصنافاً وسلالات من القمح والشعير عالية الإنتاجية تتلاءم مع البيئات العربية المختلفة.

وبين مدير عام أكساد الدكتور رفيق علي صالح أن الصنفين المعتمدين في الجزائر من الشعير سداسي الصفوف الأول أكساد 1731 سمي “واد البسبس” بولاية الطارف ويلائم ظروف الجفاف والثاني أكساد 1737 أطلق عليه اسم “واد ملاح” واعتمد لمنطقة واد ملاح بولاية الجلفة تحت الظروف المروية.

وأشار صالح إلى أن نتائج تجارب المحطات البحثية التابعة لوزارة الفلاحة الجزائرية وفي حقول المزارعين لهذا الموسم والمواسم الماضية بينت أن هذين الصنفين يمتازان بملاءمتهما للمناطق الجافة وشبه الجافة وبتحملهما للإجهاد البيئي.

وذكر مدير أكساد أن صنف أكساد 1731 بلغ متوسط مردوده 3.3 أطنان/هكتار أما أكساد 1737 فوصل مردوده إلى 3.6 أطنان/هكتار بما يفوق الأصناف التقليدية المزروعة بنسب 46.5 بالمئة و 29.2 بالمئة على التوالي.

ومع اعتماد الصنفين يصبح عدد أصناف أكساد المعتمدة من الشعير في الجزائر 7 أصناف مع الإشارة إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة أكساد استنبط العديد من أصناف القمح والشعير عالية الإنتاجية والتي تمتاز بتحملها العالي لظروف الجفاف ضمن جهوده لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي.