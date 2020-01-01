إصابة مدنيين جراء اعتداء قوات النظام التركي على فلاحين في ناحية الجوادية بريف الحسكة

جهينة نيوز:

أصيب مدنيان جراء اعتداء قوات النظام التركي بالأسلحة الرشاشة على فلاحين يعملون في حقولهم في قرية باب سليمان بريف الحسكة الشمالي قرب الحدود مع تركيا.

وبينت مصادر أهلية في المنطقة أن “قوات نظام أردوغان الإخواني استهدفت برشقات من الأسلحة الرشاشة صباح اليوم المدنيين في القرى السورية القريبة من الحدود مع تركيا ما أدى إلى إصابة فلاحين اثنين من قرية باب سليمان في ناحية الجوادية كانا يعملان في أراض زراعية في محيط القرية”.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي أسعفوا الجريحين إلى مشفى المالكية الوطني لتلقي العلاج ووضعهما الصحي حاليا مستقر حيث أصيب الأول بطلق ناري في الكتف والثاني في منطقة البطن.

ويأتي اعتداء قوات النظام التركي على المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في أقصى الريف الشمالي للحسكة قرب الحدود مع تركيا في سياق استهدافها المتواصل للسيادة السورية حيث حول نظام أردوغان خلال السنوات الماضية الحدود المشتركة إلى معابر لإدخال الإرهابيين والمرتزقة للاعتداء على الدولة السورية وأبنائها ولتمرير النفط السوري المسروق من قبل التنظيمات الإرهابية وشرائه منها لزيادة تمويلها.