روسيا تعزز أسطولها الجوي بعشرات الطائرات الحديثة

جهينة نيوز

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القوات العسكرية الجوية في البلاد ستتزود بعشرات المقاتلات والمروحيات الجديدة والمتطورة.

وخلال منتدى "الجيش-2019" الذي يعقد حاليا في ضواحي موسكو قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو نقلا عن روسيا اليوم "إن الوزارة وقعت عقدا حكوميا للتزود بـ 98 مروحية من طراز (مي-28 إن إم) الملقبة بالصياد الليلي".

ومن جانب آخر أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا للتزود بـ 76 مقاتلة "سو-57" شبحية من الجيل الخامس.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها تعاقدت مؤخرا مع شركة "إيليوشن" لشراء 39 طائرة نقل معدلة من طراز "IL-76-MD-90-A"، والتي لها القدرة على نقل الجنود والمظليين والآليات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى مسافات بعيدة، خارج حدود الاتحاد الروسي.

ويختبر العسكريون الروس حاليا عددا من القاذفات الاستراتيجية المعدلة من طراز "تو-22-إم 3إم"، التي حصلت على منظومات إلكترونية متطورة، شبيهة بتلك الموجودة في قاذفات "تو-160"، التي تزيد من دقة تصويب الصواريخ والقنابل الموجهة، وتسمح للطيار بالتركيز على أكثر من هدف بوقت واحد.