لجنة لإعادة تأهيل 400 منشأة صناعية في القدم

الإثنين, 1 تموز 2019 الساعة 10:54 | شؤون محلية, أخبار محلية

لجنة لإعادة تأهيل 400 منشأة صناعية في القدم

جهينة نيوز

أكدت مصادر خاصة في وزارة الصناعة تشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي الصناعة والكهرباء ومحافظة دمشق وريفها والجهات الأخرى المعنية بتوفير البنية التحتية والخدمية لمنطقة القدم الصناعية، مهمتها «محصورة» بتقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية والخدمية ومنح التراخيص المؤقتة لمزاولة المهنة بشكل مؤقت ريثما تتم تسوية أوضاعها بالصورة القانونية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تعرضها للتخريب والتدمير، أي قبل سنوات الأزمة.

وأضافت أن الوزارة منحت الترخيص المؤقت للمنشآت الصناعية بمديرية الصناعة بريف دمشق، إضافة إلى موافقتها على منح الكشوف على الآلات والمعدات التي خرجت من المنطقة الصناعية بسبب الأحداث وتثبيت ملكيتها لأصحابها وذلك تمهيداً لعودتها إلى موطنها الأصلي والمباشرة بعملية الإنتاج.

وتؤكد المصادر أن هناك قسماً كبيراً من المنشآت الصناعية الواقعة ما بين ساحة الأشمر في دمشق مروراً بمنطقة القدم وصولاً إلى منطقة السبينة تعرضت للتخريب بشكل كامل وتحتاج لإعادة بناء من جديد في حين إن منشآت صناعية وحرفية أخرى تعرضت لتخريب جزئي ويمكن إعادة تأهيلها بسرعة ويقدر عددها بأكثر من 400 منشأة سيتم العمل على تأهيلها من جديد، موضحة أن خطة الوزارة تشمل تصنيف هذه المنشآت وتوصيف حالة الضرر الذي لحق بها، وذلك بقصد تقدير حجم الأضرار والتعويض والإنفاق الاستثماري المطلوب في كل الحالات من أجل الإسراع بإعادة العملية التصنيعية إلى السوق وتوفير احتياجها من السلع والمنتجات بمختلف أنواعها.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا