إنجاز تاريخي غير مسبوق لمنتخب الفراعنة في بطولة كأس أفريقيا

جهينة نيوز

حقق منتخب مصر امس الأحد إنجازا تاريخيا لم يتحقق في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تواجد في نسختها الأولى عام 1957.

و حسم منتخب "الفراعنة" المواجهة أمام منتخب أوغندا بالشوط الأول، بفضل هدف رائع عن طريق النجم محمد صلاح، الذي أسكن كرة من ركلة حرة في الزاوية اليسرى للحارس، في الدقيقة 36.

وقبل أن يؤكد قائد المنتخب أحمد المحمدي الانتصار الثمين بتسجيله الهدف الثاني، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الشوط الأول.

وتأهلت مصر إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى بـ3 انتصارات في كل مبارياتها، لتحصد النقاط الـ9 الكاملة، لكن الرقم القياسي بدا متمثلا في إنجاز آخر.

فخلال الانتصارات الـ3 أحرز المنتخب 5 أهداف، ولم تستقبل شباكه أي هدف، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا، التي توجت بلقبها 7 مرات من قبل، آخرها في 2010.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال مشاركاته بدور المجموعات في 20 نسخة سابقة، وفق ما نشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم على "فيسبوك".

وسبق أن حقق "الفراعنة" العلامة الكاملة بالفوز في مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل في الدور الاول بالبطولة الأولى هدفا، وفي الثانية هدفين، والثالثة هدفين أيضا، حسب صفحة الاتحاد المصري.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994، لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل، وفي الثانية بـ٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 منتخبات فقط.

ولا يزال منافس المنتخب المصري في دور الـ16 غير معروف حتى الآن حيث سيلاقي أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث.