أردوغان: تركيا ستتغلب على الخلاف بشأن أنظمة صواريخ إس-400 الروسية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم امس الأحد، إنه سيتم تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ إس -400 الدفاعية الروسية في غضون عشرة أيام وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانه أنه لن يتم فرض عقوبات أمريكية بسبب هذه الصفقة، وجاء ذلك وفقا قناة " إن تي في " التركية.

وبحسب وكالة رويترز نقلت قناة "إن تي في" التركية عن أردوغان قوله، أيضا إنه يأمل بحل قضية بنك خلق التركي قريبا.

ويواجه البنك عقوبات أمريكية في قضية خرق للعقوبات المفروضة على إيران بالولايات المتحدة.

وكان أردوغان أبدى يوم السبت، ثقته بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها منظومة صواريخ روسية مثيرة للجدل، بعد تطمينات قال إنه تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين.

وأدى توقيع أنقرة مع موسكو صفقة لشراء صواريخ "إس-400" إلى توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأعضاء في حلف الناتو، وإلى تلويح واشنطن بفرض عقوبات.

وأكد أردوغان على أن تركيا والولايات المتحدة "شريكان استراتيجيان" لكنه قال أيضا "ليس لأحد أن يتدخل في سيادة تركيا"، بحسب "فرانس برس".

وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها واشنطن على تركيا لإلغاء الصفقة، أصر الرئيس التركي مرارا على أن "الصفقة قد أُنجزت"، وكرر السبت تأكيده أن تسليم الصواريخ سيبدأ في النصف الأول من تموز المقبل.

وبرّر أردوغان صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية بعدم إبرام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صفقة بيع منظومة صواريخ "باتريوت" بسبب عدم موافقة الكونغرس حينها.