نقطة طبية وعيادة متنقلة لزوار معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

أكد الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق أن النقطة الطبية والعيادة المتنقلة في مدينة معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 ستوفران للزوار خدمات علاجية وإسعافية عبر فريق طبي وتمريضي باختصاصات مختلفة، إضافة إلى عدة سيارات إسعاف ستوزع على مساحة المعرض.

وأوضح الدكتور نعنوس لـ الثورة أنه وبتوجيهات وزير الصحة تم تجهيز المركز بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية والضماد والجراحة الصغرى، وهو مجهز لاستقبال أي حالة، لافتاً إلى خدمات إسعافية وعلاجية ودوائية ضمن المركز، ويستقبل كادره الطبي والتمريضي أي حالة طارئة على مدار الساعة، إضافة إلى العيادة المتنقلة التي ستقدم خدمات اللقاح والتغذية للأطفال. مشيراً إلى أن المركز مؤلف من أربع غرف تتوزع بين غرفة للمعاينة للطبيب ومجهزة بكامل التجهيزات من جهاز تخطيط قلب كهربائي، وإيكو وجهاز صادم، بالإضافة لجهاز إرذاذ، وكذلك أجهزة تحليل سكر دم والضغط وأسطوانات الأوكسجين، ويضم جهاز تخطيط قلب وجهاز صادم للتعامل مع أي حالة طارئة، كما يوجد في المركز صيدلية تتوفر فيها كافة أنواع الأدوية بما فيها الأدوية الإسعافية وأدوية الأمراض المزمنة

ولفت مدير صحة ريف دمشق إلى أن المركز قادر على استيعاب عدد كبير من المراجعين لاحتوائه على كامل التجهيزات والمستلزمات، كما يحتوي على غرفة للضماد تحتوي كافة مستلزمات الجراحة الصغرى من أدوية وشاش وقطن وأدوات جراحية ومعقمة، كما يوجد في المركز المستحدث صالة للانتظار مجهزة بكافة المستلزمات، بالإضافة إلى المرافق الصحية.