مقتل قياديين في تنظيم مرتبط بالقاعدة شمال غرب سورية

جهينة نيوز

قُتل 8 عناصر أغلبهم قياديّون في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة ، الأحد في قصف صاروخي لم يُعرف مصدره في شمال غرب سوريا،حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية .

و ينشط تنظيم "حراس الدين" في إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها اسمياً بالقاعدة، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

وأشارت الوكالة نقلاً عن المرصد السوري إلى مقتل 6 قياديين، إثنان منه من تونس، وواحد مصري، وجزائريان، والسادس سوري، وذلك "في قصف صاروخي استهدف اجتماعاً في ضاحية ريف المهندسين في ريف حلب الغربي" المحاذي لإدلب.

وأسفر القصف أيضاً عن مقتل عنصرين آخرين من التنظيم، وإصابة آخرين.

المصدر أ ف ب