مدغشقر تحرز تأهلا تاريخيا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا إثر فوزها على نيجيريا 2-صفر

جهينة نيوز

تأهل منتخب مدغشقر للمرة الأولى في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إثر فوزه الأحد على نيجيريا بنتيجة 2-صفر على استاد الإسكندرية في ختام منافسات المجموعة الثانية، متقدما على "النسور" في الترتيب برصيد سبعة نقاط مقابل خمس. وفي المباراة الثانية من المجموعة، فازت غينيا على بوروندي 2-صفر لتضع نفسها في موقع جيد لإحراز تأشيرة المرور لدور الـ 16 في إحدى أفضل ثلاثة مراكز.

حققت مدغشقر إنجازا كبيرا بفوزها الأحد في الإسكندرية على أحد عمالقة كرة القدم الأفريقية نيجيريا بنتيجة 2-صفر في ختام منافسات المجموعة الثانية لـ "كان 2019"، لتنتزع في الوقت ذاته بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها وفي المركز الأول.

وكان حضورها في مصر أصلا إنجازا غير مسبوق إذ أنها تشارك في العرس الأفريقي للمرة الأولى.

وسجل هدفا منتخب مدغشقر المهاجم لالينا نومينجاناهاري في الدقيقة 13 إثر خطأ فادح في دفاع نيجيريا ارتكبه بالوغن داخل منطقة الجزاء بعد أن حاول تخطي المهاجم تاركا الكرة وراءه وفسح بالتالي المجال لخصمه لهز شباك الحارس إيزينوا. فيما أضاف أندريا الهدف الثاني في الدقيقة 53 إثر ضربة حرة مباشرة حولها الدفاع إلى الشباك.

وتعادل في الجولة الأولى أمام غينيا 2-2 قبل أن يسجل أول فوز له في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية أمام بوروندي 1-صفر.

وتواجه مدغشقر المتصدرة في ثمن النهائي صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات التالية: الأولى (مجموعة مصر) أو الثالثة (مجموعة الجزائر) أو الرابعة (مجموعة المغرب)، السبت المقبل عند الساعة السادسة ظهرا (الرابعة بتوقيت غرينتش).

من جهتها، تواجه نيجيريا المتعثرة صاحب المركز الثاني من مجموعة غانا والكاميرون (السادسة).

وفي المباراة الثانية من المجموعة، فازت غينيا على بوروندي 2-صفر في ملعب "السلام" بالقاهرة، ليبلغ رصيدها أربع نقاط، أي متخلفة عن نيجيريا بنقطتين، ما يضعها في موقع جيد للتأهل إلى الدور المقبل. وهو ما سيتضح مع إدراء آخر مباريات دور المجموعات الذي ينتهي الثلاثاء المقبل.

المصدر أ ف ب