استشهاد طفل واضرار مادية نتيجة الانفجارات في سماء محيط دمشق

جهينة نيوز:

استشهد طفل عمره أشهر في بلدة صحنايا نتيجة العدوان الصهيونيالذي استهدف محيط العاصمة دمشق .

وتعرض عدد من منازل المدنيين في بلدة صحنايا الى اضرار مادية نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق.

و أفادت الاخبارية السورية ان زجاج بعض المنازل تحطم و اصيب مدنيين بإصابات طفيفة نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق نتيجة الانفجارات الناتجة عن تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الاسرائيلي.

و كان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم جوي عبر الاجواء اللبنانية على مواقع عسكرية سورية في محيط مدينة دمشق و حمص و تقوم الدفاعات الجوية بالتصدي للهجوم و قد أسقطت عدد من الصواريخ المعادية.