استشهاد طفل واضرار مادية نتيجة الانفجارات في سماء محيط دمشق

الإثنين, 1 تموز 2019 الساعة 01:45 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد طفل واضرار مادية نتيجة الانفجارات في سماء محيط دمشق

جهينة نيوز:

استشهد طفل عمره أشهر في بلدة صحنايا نتيجة العدوان الصهيونيالذي استهدف محيط العاصمة دمشق .

وتعرض عدد من منازل المدنيين في بلدة صحنايا الى اضرار مادية نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق.

و أفادت الاخبارية السورية ان زجاج بعض المنازل تحطم و اصيب مدنيين بإصابات طفيفة نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق نتيجة الانفجارات الناتجة عن تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الاسرائيلي.

و كان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم جوي عبر الاجواء اللبنانية على مواقع عسكرية سورية في محيط مدينة دمشق و حمص و تقوم الدفاعات الجوية بالتصدي للهجوم و قد أسقطت عدد من الصواريخ المعادية.


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