الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على محيط دمشق وحمص وتسقط عددا منها

جهينة نيوز:

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق و حمص و نجحت بإسقاط عدد من الصواريخ المعادية, و رصدت صواريخ الدفاع الجوي و هي تتصدى للاهداف المعادية في محيط العاصمة دمشق.

و أفاد مصدر عسكري سوري أن طيران الاحتلال الاسرائيلي أغار على مواقع عسكرية سورية في محيط حمص و دمشق إنطلاقاً من الاجواء اللبانية.

و يذكر أن الدول التي هاجمت و تهاجم الجيش العربي السوري لمنعه من القضاء على الارهاب هي ذات الدول التي تدعم الارهاب و هي كل من (امريكا و فرنسا و بريطانيا و كيان الاحتلال الاسرائيلي و تركيا) الى جانب تنظيم داعش الارهابي و جبهة النصرة الارهابية.