أبراج الاثنين مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١/ ٧: عقل ذكي، محلل، لديه طاقة وحيوية كبيرة، يرشدك بقراراتك ، قراراته سريعة، منطقي ودقيق وقادر على فهم الأمور بسرعة، يحب الأدب والفن وكل ما هو تجريدي وديناميكي، الحب يلعب دور حيوي بحياته، يحب التحدي، الفترة القادمة يوجد ضغوطات مالية وتحسين مركز بتحركاتك حتى تستعيد الظروف والفرحة هي بالربع الأخير من السنة بشتى المجالات إن كان مالي أو اجتماعي أو أوراق بمعنى يوجد شيء أوراق رابحة بين يديك وعناصر نجاح معروفة بالنسبة لك وخصوصاً الجرأة والعمل الجدّي لذلك ضع مشاريعك على السكة، حظ سعيد.

الحمل: نهار قوي وداعم جداً، حاول أن لا تسكت على مضض، ولا تبقى لوحدك، تنشط ونشّط نفسك عن طريق زيارة رسائل، نهارك يساعدك على تحقيق هدف، الجو العام يساعدك على ايجاد حل لبعض الاضطرابات، تحل مشاكل عن طريق الاخوة والجيران، او الاتصالات المهمة، تعامل مع محيطك المقرب بكل ايجابية

الثور: تتمتع بقدرة عالية وخاصة في اعمالك في الامور المالية، عمليات بيع وشراء احتمال تفرج على صعيد مالي ومعنوي، مكافأة وتقدير لاعمال سابقة لذلك كن منطقي وموضوعي في دراسة امورك المالية ولا تتسرع، مصاريف وهدايا واشياء ضائعة تبحث عنها وفرص تجدها

الجوزاء: القمر ببرجك يساعدك على المرونة والطاقة والنشاط، تشعر بقوة ومهارة وتنطلق بمشروع جديد، نهارك يحمل اشياء جديدة مفيدة لمصلحتك، تنهي مشاكل كانت عالقة، نهار مميز لتظهر مواهبك وتتقرب من الحبيب والشريك بكل طيبة خاطر ومحبة تغير شيء بشكلك، الطاقة الموجودة لديك بسبب القمر ببرجك

السرطان: تشكو من بعض التراجع، وتأخير في المعاملات وبلبلة وتكون فاقدا للحيوية وناقد جيد ، لا تستعجل حتى تتفادى اي خيبة امل او فشل او تراجع، اذا كنت تنوي السفر انتبه من مشكلة طارئة والالتباسات، افتح صفحة جديدة وتستقبل القمر

الاسد: نهارك يحمل لك فرصة ذهبية، تتسارع الاحداث، لقاءات تسويات مقابلات مفاوضات الحظ لجانبك، معطيات إيجابية تخدم مصالحك من خلال رسالة او اتصال، تلبي دعوة مهنية وتكون مرتاح لدرجة كبيرة، لقاء حميمي او مصالحة، نهار فيه مواهب وحياة اجتماعية

العذراء: نهار فيه واجبات ضاغطة، يوم متعب تعمل مع الغرباء والمسؤولين، تخصص وقت للعمل الجدي، لا تنشغل بأمور سخيفة أو فارغة، اهتم بالاولويات، تملك سلاح قوي هو كلمتك ، كن حذر على مواعيدك وانطلاقتك لان الاعمال اليوم مع مسؤولية وسلطة وتجنب اي تاخير

الميزان: مشاركة وتحركات واتصالات، لا تضيع الوقت ولا تتردد بمشاركة، اليوم تثبت حضورك بكفائتك بغض النظر عن نوع عملك لأن نهار يساعدك تتكلم عن شيء يدور في قلبك ورأسك من مخاوف وهواجس، لا تخجل من أي مبادرة لتحل خلاف أو نزاع أو لا تنام على ضيم، تسمع اخبار جيدة، تكون على متن طائرة للبعض

العقرب: الفترة ايجابية واليوم تشعر ببعض التغيير على وضعك بشرط أن تتحلى بالليونة لأن نهارك فيه تفاوض ومعالجة أمور مالية أو استثنائية، وحاول أن تستشير أهل الاختصاص بأي قضية تتابعها، اليوم تكون جيد إذا أخذت وقتك بالتفكير وسمعت نصيحة وكنت تدفع فواتيرك واستحقاقاتك،مشغول من الناحية المالية

القوس: نراك تتخبط يمين ويسار، محتار، غاضب، بالتأكيد عليك اليوم أن تحمي استقرارك على صعيد الشراكة من خطر، ناقش بهدوء، ابتعد كلياً عن جو النزاع أفضل من أن تندم لاحقاً ولا ينفع الندم، اعتمد أسلوب جديد ولا تعصب، ووظف طاقتك بشكل ايجابي أفضل من أن يتجرأ الشريك ويعمل خصومة

الجدي: نهار فيه وتراجع على صعيد مهني بسبب تراكم الأعمال، يجب أن تجاهد أكثر ولا تترك أي شيء غامض، بالعكس حاول أن تنهي وتنجز المهم من عملك وتدقق بالتفاصيل لكن لا تبالغ في الارهاق بعملك، وانتبه لصحتك وتتجنب التقصير لأن لديك الكثير من العمل.

الدلو: محظوظ نهارك، تقدر أن تحصل على فرصة لتحسن وضعك وتلاقي نفسك تشارك بنشاط يخصك أو يخص أحد أفراد عائلتك أو يمكن متحمس لتعطي رأيك ، نهارك جريء وشجاع وبنفس الوقت أنت مفرح لتسيير أمورك مثل ما تريد، تحقق ربح معنوي مادي، لاترضخ لشروط لا تلائمك

الحوت: مسائل تخص العائلة، امور بيتية او عقارية، لا تترك أحدا يحبطك، معنويا طموحاتك عالية لاتسمح لاحد أن يتدخل بشؤونك الشخصية، يجب ان تكون إيجابي حتى لا تسبب نفور في محيطك العائلي، معروف عنك سرعتك وذكاءك وكرمك، تجنب اثارة المتاعب مع العائلة، اطلب مساعدة