مسؤول تركي سابق : لا حل لمشكلات المنطقة دون سورية

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس الوزراء التركي وزير المالية السابق عبد اللطيف شنار أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار سورية وقال إن سورية “بوابة المنطقة ومستقبلها سيقرر مصير المنطقة عموما”.

وأوضح شنار في مقابلة مع قناة كي ار تي التركية أن لا حل لمشكلات المنطقة دون التنسيق مع سورية مبينا أنها كانت الهدف الرئيس لما سمي “الربيع العربي” الرامي إلى تفتيت المنطقة بأكملها داعيا إلى العمل على حل الأزمة في سورية عبر التنسيق مع حكومتها.

من جهته أكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجاه سورية “أفلست وأن تركيا دفعت غاليا ثمن هذه السياسة”.

وقال ياووز في مقابلة مع في قناة /هالك تي في/ “أاردوغان سيدفع قريبا ثمن سياساته الفاشلة في سورية” داعيا الأخير إلى استخلاص الدروس من أخطاء السياسة الخارجية بأكملها وإلا فإن تركيا “ستواجه الكثير من الأخطار الجسيمة”.

وأثبتت الأحداث والوقائع بما لا يدع مجالا للشك تورط نظام أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية إضافة إلى جعل تركيا ممرا لعبور آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.