بالفيديو – ما هي علاقة وليد جنبلاط بإطلاق النار على موكب وزير لبناني ..؟

رصد ناشطون لحظة نزول مسلحين ملثمين الى الشارع و إطلاق نار كثيف على موكب وزير المهجرين اللبناني صالح الغريب, و قد ظهرت وجوه بعض مطلقي النار في حين شوهدت أعلام للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده وليد جنبلاط خلال الكمين.

و كان الغريب أكد في تصريح لـ الوكالة الوطنية للانباء تعرض موكبه لاطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة قبرشمون و أفادت تقارير لاحقة عن مصرع اثنين من حراس الوزير اللبناني.

و ذكرت قناة الـ "LBCI" عن مصادر في الحزب الديمقراطي ان عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي هو من اطلق النار في محاولة لاغتيال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلال زيارته الى الجبل و لم يعرفوا ان الموكب للوزير الغريب.

وكالات