ألغام أمريكية من مخلفات جبهة النصرة الارهابية بريف القنيطرة

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة على مستودع يحتوي ألغاما أمريكية الصنع من مخلفات إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية المعلقة بريف القنيطرة.

وضبطت الجهات المختصة مستودع يحتوي ألغاماً أمريكية الصنع كان مدفونا ضمن أحد مقرات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قبيل اندحاره عن المنطقة في قرية المعلقة جنوب القنيطرة على بعد أمتار من الشريط الشائك مع كيان العدو الصهيوني.

وعثرت الجهات المختصة الاثنين الفائت على قنابل إسرائيلية الصنع وكمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية قبل اندحارها عن المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة.

و يذكر أن عمليات التمشيط مستمرة في المناطق التي تم تحريرها من الارهابيين بمختلف مسمياتهم و غالبية الاسلحة التي يتم ضبطها غربية الصنع أو مصدرها دول في شرق آوروبا ارسلت الاسلحة لدول عربية كالسعودية و قطر فضلاً عن الاسلحة الاسرائيلية الصنع.